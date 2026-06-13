Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону Москвы
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в социальных сетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 15 авиабомб и 540 беспилотников ВСУ.
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