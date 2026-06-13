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Регион
13 июня, 09:18

За сутки российские системы ПВО сбили 15 авиабомб и 540 беспилотников ВСУ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников самолётного типа ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«Сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Ранее ВСУ пытались атаковать столичный регион. За 12 июня силами ПВО сбито как минимум 23 беспилотника самолётного типа, летевших в стороны Москвы.

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Матвей Константинов
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