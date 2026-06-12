Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток 12 июня уничтожили 23 БПЛА, пытавшихся атаковать город.

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» от 19:10 мск.

В России неоднократно подчёркивали, что удары беспилотников по гражданским объектам являются ничем иным, как провокацией, вызванной неудачами ВСУ на передовой. Силы противовоздушной обороны стабильно демонстрируют высокую эффективность, планомерно уничтожая воздушные цели противника. В ответ российские войска наносят высокоточные удары по производственным мощностям украинского ВПК, где осуществляется сборка ударных дронов.