Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать все виды ПВО

Россия продолжает усиливать все виды противовоздушной обороны и будет придерживаться этого курса. Об этом на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что активное применение киевским режимом самолётных БПЛА требует особого внимания, в связи с чем системы ПВО должны постоянно совершенствоваться для работы с объектами разного типа на различных высотах.

«Мы делаем это и будем это делать», — заверил глава государства.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что методы защиты от налётов беспилотников являются одной из ключевых задач государства прямо сейчас. По его словам, над решением таких вопросов трудится огромное количество количество специалистов из самых разных сфер.