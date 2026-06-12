Собянин: ПВО сбила ещё два летевших на Москву БПЛА
Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Soos Jozsef
Средства ПВО сбили ещё два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он. Общее количество сбитых БПЛА достигло 16.
Ранее губернатор Владислав Шапша проинформировал о ликвидации шести вражеских дронов в небе над регионом. Силы ПВО отработали по целям в течение вечера и ночи над пятью муниципальными округами — Думиничским, Жиздринским, Людиновским, Ульяновским и Хвастовичским, а также на окраине Калуги. Согласно предварительным сведениям, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктурных объектов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.