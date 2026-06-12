Собянин: ПВО сбила ещё два летевших на Москву БПЛА

Средства ПВО сбили ещё два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее губернатор Владислав Шапша проинформировал о ликвидации шести вражеских дронов в небе над регионом. Силы ПВО отработали по целям в течение вечера и ночи над пятью муниципальными округами — Думиничским, Жиздринским, Людиновским, Ульяновским и Хвастовичским, а также на окраине Калуги. Согласно предварительным сведениям, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктурных объектов.