ПВО отразила атаку 11-го беспилотника на Москву

Система ПВО отразила атаку ещё одного летевшего на Москву беспилотника, он стал 11-м с ночи. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет градоначальник в Максе.