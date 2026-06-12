ПВО отразила атаку 11-го беспилотника на Москву
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Система ПВО отразила атаку ещё одного летевшего на Москву беспилотника, он стал 11-м с ночи. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет градоначальник в Максе.
Ночью было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Утром Собянин сообщил об отражении атаки ещё трёх беспилотников на столицу.
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