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Регион
12 июня, 05:42

Системы ПВО сбили уже 10 дронов ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё трёх беспилотников на столицу, с ночи сбито уже 10 дронов ВСУ. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

«Отражена атака ещё трёх беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в Максе.

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Ранее было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Андрей Бражников
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