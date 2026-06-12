Системы ПВО сбили уже 10 дронов ВСУ на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё трёх беспилотников на столицу, с ночи сбито уже 10 дронов ВСУ. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

«Отражена атака ещё трёх беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в Максе.

Ранее было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.