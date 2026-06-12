ПВО Минобороны уничтожила семь дронов, летевших на Москву
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Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в «Максе».
Военные также отражают воздушную атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь, работает ПВО и мобильные огневые группы. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он попросил покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Подробности о количестве беспилотников и возможных последствиях пока не поступали.
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