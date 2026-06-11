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Регион
11 июня, 19:30

Херсонская область подвергается попытке массовой атаки дронов со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, Вооружёнными силами Украины (ВСУ) предпринимается попытка нанесения массированного удара беспилотными летательными аппаратами по территории Херсонской области. Об этом он написал в своём канале на платформе «Макс».

«Опасность по БПЛА Херсонская область — противник предпринимает попытку массовой атаки БПЛА», — уточнил Сальдо.

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Ранее пятилетний мальчик пострадал в результате атаки FPV-дрона в Климовском районе Брянской области. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, ребёнок гулял во дворе, когда произошёл инцидент. Мальчику оказана медицинская помощь, он находится в больнице.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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