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Регион
11 июня, 17:57

В Брянской области дрон ВСУ ранил пятилетнего ребёнка, игравшего во дворе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Пятилетний мальчик пострадал в результате атаки FPV-дрона в Климовском районе Брянской области. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, ребёнок гулял во дворе, когда произошёл инцидент.

«От украинских фашистов снова страдают дети. В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен пятилетний ребёнок», — написал Ковальчук в Telegram-канале.

Мальчику оказана медицинская помощь, он находится в больнице.

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До этого стало известно, что число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

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Наталья Демьянова
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