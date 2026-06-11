В Брянской области число погибших при ударе ВСУ «Градом» увеличилось до двух

Число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил врио губернатора Егор Ковальчук, удар, нанесенный из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

«Количество погибших в результате бесчеловечного удара по Белой Берёзке выросло до двух человек», — написал он в соцсетях.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали посёлок Белая Берёзка Брянской области. В результате погиб один мирный житель. Также сообщалось, что три человека получили ранения.