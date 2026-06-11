Здание администрации и 13 домов повреждены при ударе ВСУ из «Града» по посёлку под Брянском

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре в посёлке Белая Берёзка Брянской области. Как сообщил врио главы региона Егор Ковальчук, огонь вёлся из РСЗО «Град», повреждены здание администрации и десять многоквартирных домов.

«Враг нанёс массированный удар по посёлку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей вёлся из РЗСО «Град», — говорится в сообщении Ковальчука.

Помимо МКД повреждены три частных дома. Осмотр для оценки ущерба будет проведён позже. Среди жителей пострадавших нет.