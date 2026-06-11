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11 июня, 09:29

Младенец ранен при атаке дронов ВСУ на белгородский посёлок

При атаке ВСУ на белгородский посёлок Разумное ранены младенец и девочка 5 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Девятимесячная девочка получила ранение в результате атаки ВСУ на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица», — говорится в сообщении.

Также пятилетняя девочка получила осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадали три взрослых женщины — их госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.

Напомним, ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на посёлок Разумное. В оперштабе сообщили, что повреждены входные группы, фасады, остекление двух коммерческих объектов, семь автомобилей и автобус.

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Никита Никонов
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