Младенец ранен при атаке дронов ВСУ на белгородский посёлок

Девятимесячная девочка получила ранение в результате атаки ВСУ на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица», — говорится в сообщении.

Также пятилетняя девочка получила осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадали три взрослых женщины — их госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.

Напомним, ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на посёлок Разумное. В оперштабе сообщили, что повреждены входные группы, фасады, остекление двух коммерческих объектов, семь автомобилей и автобус.