Младенец ранен при атаке дронов ВСУ на белгородский посёлок
При атаке ВСУ на белгородский посёлок Разумное ранены младенец и девочка 5 лет
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Девятимесячная девочка получила ранение в результате атаки ВСУ на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица», — говорится в сообщении.
Также пятилетняя девочка получила осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадали три взрослых женщины — их госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.
Напомним, ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на посёлок Разумное. В оперштабе сообщили, что повреждены входные группы, фасады, остекление двух коммерческих объектов, семь автомобилей и автобус.
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