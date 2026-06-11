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11 июня, 09:14

Беспилотник ударил по посёлку под Белгородом: пострадали двое детей и трое взрослых

В белгородском посёлке Разумное дрон ВСУ ранил 5 человек, среди них двое детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа. Об этом сообщили оперативные службы региона.

В результате атаки ранения получили пять гражданских лиц. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

Детей доставили в областную детскую клиническую больницу. У девятимесячной пациентки врачи выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Ещё одна девочка пяти лет госпитализирована с повреждением бедра.

Трёх взрослых женщин с осколочными ранениями разных частей тела бригады скорой помощи отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода. Всем потерпевшим оказывается необходимая медицинская поддержка.

Повреждения получили входные группы, фасады и остекление двух торговых точек. Также осколками задело семь легковых машин и один автобус.

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Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Данные о последствиях уточняются.

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Никита Никонов
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