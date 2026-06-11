Дроны ВСУ атаковали здание спасателей МЧС РФ в Энергодаре

В последнее время ВСУ активизировали атаки на Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Так, в ночь на 27 мая прогремело более 50 взрывов — город атаковали FPV-дроны и тяжелые гексакоптеры «Баба-яга», что привело к повреждению жилых домов, объектов энергетики и перебоям со связью. В первой декаде июня удары продолжились: 8-9 июня беспилотники поразили гражданские объекты — магазин, кафе, генераторы медсанчасти и автомобили. Особую обеспокоенность вызвали атаки на промышленные зоны, включая попадание в машинный зал энергоблока № 6 ЗАЭС в 10 метрах от реакторного отсека, что создало угрозу ядерной катастрофы.