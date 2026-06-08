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8 июня, 18:37

При ударе ВСУ по Энергодару ранена пожилая женщина и сгорели гражданские авто

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные снова нанесли удар по городу Энергодар — спутнику Запорожской АЭС. Атака пришлась по жилым домам, автомобилям и контрольно-пропускному пункту. Пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил мэр атомграда Максим Пухов.

«Сегодня киевский режим в очередной раз показал своё истинное лицо, ударив по мирному Энергодару. Не по военным объектам — по жилым кварталам и инфраструктуре города», — указал Пухов.

В результате ударов по жилым районам полностью сгорели два автомобиля, пробиты кровли многоквартирных домов. Пострадавшая пожилая женщина сейчас в больнице.

ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару
ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару

Ранее в ночь на 7 июня Энергодар пережил масштабную атаку со стороны Вооружённых сил Украины. Повреждения получили два банковских отделения. Также пострадал многоквартирный жилой дом: одна из квартир выгорела полностью. Ранение получили три мирных жителя.

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Лия Мурадьян
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