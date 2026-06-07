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Регион
7 июня, 11:35

В Энергодаре при атаке ВСУ пострадали трое мирных жителей, повреждены два банка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минувшей ночью город Энергодар (Запорожская область) подвергся масштабной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. В результате ударов пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил глава населённого пункта Максим Пухов.

«Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, двое из них госпитализированы. Ситуация находится на контроле городских служб и медиков», — написал Пухов.

По словам градоначальника, удары наносились не только по жилому сектору, но и по объектам банковской инфраструктуры. Повреждения получили два отделения банка. Также пострадал многоквартирный жилой дом: одна из квартир полностью сгорела.

Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Глава города поблагодарил защитников, медиков и сотрудников экстренных служб, которые ежедневно делают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий вражеских атак киевского режима. Дополнительная информация будет предоставляться по мере её поступления.

ВСУ ударами по Запорожью оставили Энергодар без электричества
ВСУ ударами по Запорожью оставили Энергодар без электричества

Ранее Пухов сообщил, что украинские войска изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС. Теперь для атак по гражданской инфраструктуре активно используют тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга».

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Александра Мышляева
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