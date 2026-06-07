В Энергодаре при атаке ВСУ пострадали трое мирных жителей, повреждены два банка

Минувшей ночью город Энергодар (Запорожская область) подвергся масштабной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. В результате ударов пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил глава населённого пункта Максим Пухов.

«Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, двое из них госпитализированы. Ситуация находится на контроле городских служб и медиков», — написал Пухов.

По словам градоначальника, удары наносились не только по жилому сектору, но и по объектам банковской инфраструктуры. Повреждения получили два отделения банка. Также пострадал многоквартирный жилой дом: одна из квартир полностью сгорела.

Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Глава города поблагодарил защитников, медиков и сотрудников экстренных служб, которые ежедневно делают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий вражеских атак киевского режима. Дополнительная информация будет предоставляться по мере её поступления.

Ранее Пухов сообщил, что украинские войска изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС. Теперь для атак по гражданской инфраструктуре активно используют тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга».