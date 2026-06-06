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Регион
6 июня, 12:50

ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару

Мэр Пухов: ВСУ перешли к атакам на Энергодар с помощью гексокоптеров «Баба-Яга»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинские войска изменили тактику ударов по Энергодару, городу-спутнику Запорожской АЭС. Теперь для атак по гражданской инфраструктуре активно используют тяжёлые гексокоптеры «Баба-Яга». Об этом сообщил глава населённого пункта Максим Пухов.

«Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Разница ударов, которые были в последние дни, от тех, которые происходили раньше, это то, что гораздо меньше стало FPV-дронов — дронов-камикадзе», — рассказал Пухов в Максе.

Мэр добавил, что в последние ночи по городу и его гражданским объектам бьют гексокоптеры «Баба-Яга». Обстановка в Энергодаре остаётся крайне напряжённой.

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Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Недавно украинский дрон атаковал площадку станции, где хранится списанная техника, в результате чего было несколько пострадавших. Кроме того, Украина нанесла массированный удар беспилотниками в окрестностях объекта: зафиксировано более 20 прилётов по территории тепловой электростанции, которая питает линию 330 кВ «Ферросплавная-1».

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