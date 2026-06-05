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Регион
5 июня, 16:51

Дрон ВСУ атаковал территорию со списанной техникой на ЗАЭС, есть раненые

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Третьи сутки подряд Запорожская АЭС подвергается атакам со стороны украинских войск. Сегодняшний удар беспилотника пришёлся по территории, где хранится устаревшее оборудование станции. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о наличии раненых.

«Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции. Есть раненые», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор обвинил киевский режим в использовании всех возможных методов для достижения своих целей, вплоть до атомного терроризма. Он заявил, что любая АЭС, будь то украинская или российская, представляет собой угрозу для всего мира, и степень этой угрозы определяется потенциальным ущербом. По словам Балицкого, «укронацистский режим» не останавливается ни перед чем, игнорируя как детские жертвы, так и риск ядерной катастрофы.

ВСУ атаковали группу разминирования на ЗАЭС, ранены пять военнослужащих
ВСУ атаковали группу разминирования на ЗАЭС, ранены пять военнослужащих

Накануне ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи ЗАЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии – ВЛ «Ферросплавная-1». В случае её выхода из строя, энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных (аварийных) дизель-генераторов.

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Наталья Демьянова
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