ВСУ нарушили режим прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на группу разминирования Министерства обороны России.

В результате инцидента пострадали пять военнослужащих. Пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В администрации станции подчеркнули, что атака произошла в первые часы действия режима тишины. Этот период был специально введён для проведения срочных восстановительных работ на линии 750 кВ «Днепровская».

Данная ЛЭП играет критическую роль в обеспечении безопасности ядерного объекта. Без её стабильного функционирования риски для работы станции существенно возрастают.

Руководство ЗАЭС квалифицировало случившееся как грубое нарушение гарантий, которые предоставила украинская сторона. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей провокации.

Ранее ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии – ВЛ «Ферросплавная-1». В случае её выхода из строя, энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных (аварийных) дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойное внешнее электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции.