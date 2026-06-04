Песков сообщил, что удары по ЗАЭС не прекращаются и Гросси это видит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает наносить удары по Запорожской атомной электростанции. По словам представителя Кремля, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси видит это.

«Мы констатируем, что они (удары по ЗАЭС. — Прим. Life.ru) не прекращаются, и господин Гросси это тоже хорошо видит», — отметил Песков.

Ранее ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии – ВЛ «Ферросплавная-1». В случае её выхода из строя, энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных (аварийных) дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойное внешнее электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции.