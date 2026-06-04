ВСУ вновь атаковали территорию вблизи ЗАЭС — зафиксировано более 20 ударов БПЛА

ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба станции.

«Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии – ВЛ «Ферросплавная-1». В случае её выхода из строя, энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных (аварийных) дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойное внешнее электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции.

В данный момент ЗАЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасной эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции, а радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах не превышает естественных показателей.