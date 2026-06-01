1 июня, 09:55

Директор ЗАЭС заявил о риске потери энергоблока от удара дрона на оптоволокне

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Удар дрона ВСУ на оптоволокне по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС 30 мая мог привести к его полной потере. Об этом ИС «Вести» заявил директор станции Юрий Черничук, напомнив, что повреждения зафиксировали эксперты МАГАТЭ, а место удара находилось всего в нескольких метрах от реактора.

«В худшем (случае)— это просто блок был бы выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления», — сказал Черничук.

Удары по объектам Запорожской АЭС, включая последнюю атаку по машинному залу шестого энергоблока, потенциально могут привести к радиационной аварии, добавил он. Черничук уточнил, что такой дрон не способен пробить защиту реактора и вызвать прямой выброс радиации. Однако любые удары по территории атомной станции, подчеркнул он, несут угрозу.

«Любые удары по любому объекту, который находится на территории атомной станции, они потенциально могут привести к радиационной аварии», — указал Черничук.

Директор ЗАЭС заявил, что целью атак ВСУ являются сотрудники станции

Напомним, в субботу, 30 июня, ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате удара беспилотника были уничтожены шесть автобусов и две «газели», сотрудники станции не пострадали. На место приехали инспекторы МАГАТЭ, чтобы зафиксировать повреждения.

Владимир Озеров
