В МАГАТЭ заявили о серьёзной атаке на ТЭС, питающую Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о «серьёзной атаке» на Запорожскую тепловую электростанцию (ТЭС) под Энергодаром, произошедшей утром. По информации, полученной агентством от ЗАЭС, массированный удар был нанесён по ТЭС, которая обеспечивает станцию электроэнергией через свое распределительное устройство.

Специалисты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, зафиксировали легкий дым и звуки боевых действий, исходящие от ТЭС. Персонал станции в настоящее время находится в укрытии. МАГАТЭ выразило «серьёзную обеспокоенность» произошедшим, отметив при этом, что единственная функционирующая линия электропередачи, питающая ЗАЭС, остаётся в рабочем состоянии.