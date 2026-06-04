В МАГАТЭ заявили о серьёзной атаке на ТЭС, питающую Запорожскую АЭС
Обложка © «Макс» / ЗАЭС. Официально
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о «серьёзной атаке» на Запорожскую тепловую электростанцию (ТЭС) под Энергодаром, произошедшей утром. По информации, полученной агентством от ЗАЭС, массированный удар был нанесён по ТЭС, которая обеспечивает станцию электроэнергией через свое распределительное устройство.
Специалисты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, зафиксировали легкий дым и звуки боевых действий, исходящие от ТЭС. Персонал станции в настоящее время находится в укрытии. МАГАТЭ выразило «серьёзную обеспокоенность» произошедшим, отметив при этом, что единственная функционирующая линия электропередачи, питающая ЗАЭС, остаётся в рабочем состоянии.
Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС. Беспилотник уничтожил шесть автобусов и две «газели», при этом сотрудники станции не пострадали. Позже на место прибыли инспекторы МАГАТЭ, чтобы осмотреть последствия атаки и зафиксировать повреждения. По словам директора станции, энергоблок мог полностью выйти из строя.
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