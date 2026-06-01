Украина действует как «обезьяна с гранатой», продолжая наносить удары по Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, основная ответственность за это лежит на странах Запада, которые поставляют оружие ВСУ.

«Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как «обезьяна с гранатой», создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что заряд дрона ВСУ, атаковавшего машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, был достаточно мощным, чтобы пробить бетонную стену толщиной 50 сантиметров. Удар был нанесён 30 мая беспилотником на оптоволокне. Повреждения на месте атаки зафиксировали эксперты МАГАТЭ. Само попадание произошло всего в нескольких метрах от реактора.