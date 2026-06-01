1 июня, 10:22

Атаковавший ЗАЭС дрон был достаточно мощным для пробития полуметровой бетонной стены

Второй энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © Макс / ЗАЭС. Официально

Заряд дрона ВСУ, атаковавшего машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, был достаточно мощным, чтобы пробить бетонную стену толщиной 50 сантиметров. Об этом ИС «Вести» сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, удар был нанесён 30 мая беспилотником на оптоволокне. Повреждения на месте атаки зафиксировали эксперты МАГАТЭ. Само попадание произошло всего в нескольких метрах от реактора.

«Мощность заряда была достаточно высока для того, чтобы пробить стену машзала, толщина которой несколько десятков сантиметров. Плита бетонная», — отметил Черничук.

Директор ЗАЭС заявил, что целью атак ВСУ являются сотрудники станции

Напомним, в субботу, 30 июня, ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. Беспилотник уничтожил шесть автобусов и две «газели», при этом сотрудники станции не пострадали. Позже на место прибыли инспекторы МАГАТЭ, чтобы осмотреть последствия атаки и зафиксировать повреждения. По словам директора станции, энергоблок мог полностью выйти из строя.

Владимир Озеров
