Атаковавший ЗАЭС дрон был достаточно мощным для пробития полуметровой бетонной стены

Заряд дрона ВСУ, атаковавшего машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, был достаточно мощным, чтобы пробить бетонную стену толщиной 50 сантиметров. Об этом ИС «Вести» сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, удар был нанесён 30 мая беспилотником на оптоволокне. Повреждения на месте атаки зафиксировали эксперты МАГАТЭ. Само попадание произошло всего в нескольких метрах от реактора.

«Мощность заряда была достаточно высока для того, чтобы пробить стену машзала, толщина которой несколько десятков сантиметров. Плита бетонная», — отметил Черничук.