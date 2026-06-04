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Регион
4 июня, 19:59

Песков заявил, что отношениям России и США уже некуда откатываться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на низшей точке. Поэтому после недавних заявлений американского госсекретаря Марко Рубио о планах введения санкций отношениям уже некуда ухудшаться.

«Назад откатываться особо неоткуда, поэтому так сказать нельзя», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, не приведут ли высказывания из Вашингтона к откату в двусторонних отношениях.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с делегацией США, прибывшей на Петербургский международный экономический форум. По словам представителя Кремля, американская делегация не соответствует профилю возможных встреч главы государства. Напомним, представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2026. Он стал первым за последние несколько лет официальным представителем Соединённых Штатов на форуме.

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Виталий Приходько
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