«Уровень — колонизация Марса»: В Госдуме оценили идею стройки века между Россией и США

Идея построить тоннель между Чукоткой и Аляской выглядит как один из самых амбициозных инфраструктурных проектов в мире. Депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил Life.ru, что такой маршрут через Берингов пролив стал бы задачей не только инженерного, но и цивилизационного масштаба.

Проект тоннеля через Берингов пролив — это вершина и мечта мировой инженерии. Это амбициознее, чем Евротоннель под Ла-Маншем (50 км) или тоннель Сэйкан в Японии (54 км). Берингов пролив — это около 85–90 км чистого пути под водой плюс десятки километров подъездных путей через вечную мерзлоту. <...> Это проект уровня колонизации Марса. Владимир Кошелев Депутат Государственной думы

Особую роль в такой схеме могли бы сыграть остров Ратманова со стороны России и остров Крузенштерна со стороны США. Они находятся примерно посередине маршрута и теоретически могут использоваться как промежуточные точки для проходки и вентиляции, что позволило бы разделить гигантскую подземную магистраль на два более управляемых участка.

Стоимость такого строительства парламентарий оценил в $100–150 млрд. По его словам, главные сложности связаны не только с самим бурением, но и с доставкой техники в Арктику, созданием энергосетей, портов, заводов и жилья для рабочих в крайне тяжёлых климатических условиях.

Кошелев подчеркнул, что у России есть опыт строительства метро и сложных подземных объектов, а также технологии замораживания грунтов и производства прочных блоков для тоннелей.

«Наш конёк — технология замораживания грунтов. При работе в условиях вечной мерзлоты и обводнённых грунтов мы используем системы заморозки, превращая грунт вокруг тоннеля в ледяную «корку», чтобы исключить прорывы воды. Мы умеем производить высокопрочные блоки для тоннелей, которые выдерживают колоссальное давление толщи воды», — пояснил парламентарий.

Однако ключевая сложность — создание сопутствующей инфраструктуры (портов, заводов, энергохабов, городов для рабочих) в зоне, непригодной для жизни. Резюмируя, депутат назвал проект тоннеля «проектом уровня колонизации Марса».

Напомним, ещё в октябре 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказывался о потенциальном проекте строительства трансконтинентального тоннеля через Берингов пролив, предложив назвать его тоннелем «Путин – Трамп». Инициатива, по имеющимся данным, получила положительную оценку американской стороны — Дональд Трамп охарактеризовал идею как представляющую интерес. Обсуждение проекта отражает поиск новых форматов российско-американского экономического сотрудничества в инфраструктурной сфере.