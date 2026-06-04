РФПИ планирует подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом журналистам на ПМЭФ заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Россия и США договорились о проекте подводного перехода через Берингов пролив. Видео © Life.ru

«Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра — мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля», — заявил Дмитриев.

По его словам, самому тоннелю — быть. Он подчеркнул важность двусторонних отношений с точки зрения геополитики.

Представитель Кремля также спрогнозировал Европе сильнейший энергетический кризис в ближайшее время. Он считает, что страны ЕС будут вынуждены просить у России нефть и газ.

Напомним, что трансконтинентальный тоннель через Берингов пролив в СМИ назвали «тоннелем Путин-Трамп». Согласно имеющимся сведениям, американская сторона восприняла эту инициативу с одобрением, а президент США Дональд Трамп счёл её интересной. Это обсуждение подчёркивает поиск новых направлений для российско-американского экономического партнёрства в сфере инфраструктурных проектов.

Ранее Кирилл Дмитриев на ПМЭФ выразил уверенность в технической возможности восстановления газопроводов «Северные потоки», отметив, что в Европе, в том числе в Германии, звучат предложения о целесообразности этого шага. Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, РФ инициировала дело об акте международного терроризма.