Дмитриев анонсировал подписание соглашения по тоннелю «Путин – Трамп»
Дмитриев: РФПИ подпишет соглашение о тоннеле между Чукоткой и Аляской
РФПИ планирует подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом журналистам на ПМЭФ заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Россия и США договорились о проекте подводного перехода через Берингов пролив. Видео © Life.ru
«Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра — мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля», — заявил Дмитриев.
По его словам, самому тоннелю — быть. Он подчеркнул важность двусторонних отношений с точки зрения геополитики.
Представитель Кремля также спрогнозировал Европе сильнейший энергетический кризис в ближайшее время. Он считает, что страны ЕС будут вынуждены просить у России нефть и газ.
Напомним, что трансконтинентальный тоннель через Берингов пролив в СМИ назвали «тоннелем Путин-Трамп». Согласно имеющимся сведениям, американская сторона восприняла эту инициативу с одобрением, а президент США Дональд Трамп счёл её интересной. Это обсуждение подчёркивает поиск новых направлений для российско-американского экономического партнёрства в сфере инфраструктурных проектов.
Ранее Кирилл Дмитриев на ПМЭФ выразил уверенность в технической возможности восстановления газопроводов «Северные потоки», отметив, что в Европе, в том числе в Германии, звучат предложения о целесообразности этого шага. Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
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