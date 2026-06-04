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4 июня, 12:43

Дмитриев: Здравые силы в Европе понимают, что надо восстанавливать «Севпотоки»

Обложка © РИА Новости / Сергей Булкин

Обложка © РИА Новости / Сергей Булкин

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность в технической возможности восстановления газопроводов «Северные потоки». Выступая на ПМЭФ, он отметил, что в Европе, в том числе в Германии, есть силы, которые считают восстановление этих трубопроводов целесообразным и уже озвучивают соответствующие предложения.

«Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать «Северные потоки». И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений», — отметил он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по инциденту, но ни разу их не получала.

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Ранее Life.ru рассказывал, что одним из водолазов, подорвавших газопроводы «Северный поток» в 2022 году, была бывшая украинская модель жанра «ню». В молодости она развлекалась на всю катушку, любила гулять и участвовать в эротических фотосессиях.

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Наталья Демьянова
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