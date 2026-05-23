Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила против передачи Украине теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Лубмине, которая является частью системы «Северных потоков». О позиции партии говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном парламентским объединением.

Ранее компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH решила демонтировать объект в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, чтобы отправить его Киеву. Предприятие работало на российском сырье. Именно в этом городе заканчиваются оба трубопровода «Северного потока».

Спикер АдГ по экономической политике Лейф-Эрик Хольм заявил, что фракция требует сохранить площадку. Он обратил внимание на парадоксальную, по его мнению, ситуацию: страна сталкивается с резким удорожанием энергии и потерей промышленных рабочих мест, а в регионе собираются демонтировать полностью исправную станцию и подарить её государству, которое предположительно и взорвало газовые магистрали.

Политик подчеркнул, что для такой индустриальной державы альтернативное снабжение за счёт ветра и солнца не способно обеспечить надёжность. По его словам, Правительство ФРГ справедливо планирует строить новые газовые объекты, для которых требуется максимально дешёвое топливо.

Хольм допустил, что после завершения конфликта газ снова может пойти по уцелевшей нитке «Северного потока — 2». Быстрый запуск оставшейся ветки, отметил он, помог бы вернуть немецкой промышленности конкурентоспособность. Поэтому необходимая для этого установка должна оставаться на своём месте.

Демонтаж электростанции, убеждён представитель фракции, уничтожит стратегическую альтернативу для ФРГ на многие годы вперёд.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по инциденту, но ни разу их не получала.