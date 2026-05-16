Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена восстановить и вновь запустить газопровод «Северный поток» в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Соответствующие положения содержатся в проекте правительственной программы партии, с которым ознакомился журнал Spiegel.

«Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введён в эксплуатацию», — говорится в материале.

Речь идёт не о политических заявлениях общего характера, а о конкретном плане действий будущего регионального кабинета министров. Журнал Spiegel отмечает, что такие планы могут иметь значительные политические и экономические последствия для Германии и энергетической политики региона.

Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании запланированы на 20 сентября 2026 года, и они могут стать ключевыми для расстановки политических сил в регионе. Согласно опросам, «Альтернатива для Германии» сейчас занимает лидирующие позиции с рейтингом около 35%, что повышает вероятность её участия в формировании нового правительства земли.

Ранее сообщалось, что США могут быть заинтересованы в восстановлении газопроводов «Северный поток» и последующем выкупе инфраструктуры по сниженной цене. В случае реализации такого сценария европейским странам, в частности Германии, могут быть предложены новые условия использования восстановленной инфраструктуры, что приведёт к изменению прежних договорённостей по поставкам энергоресурсов.