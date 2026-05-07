7 мая, 05:06

Полиция Польши едва не задержала террористов, подорвавших «Северный поток»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Польские правоохранители случайно едва не раскрыли группу, причастную к подрыву газопроводов «Северный поток». Инцидент произошёл во время захода яхты «Андромеда» в порт Колобжег. Информацию приводит журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей книге-расследовании «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».

Автор утверждает, что начальник порта заподозрил неладное и вызвал полицию. Катер береговой охраны подошёл к яхте. В тот момент подозреваемые слушали музыку и распивали алкоголь. Стражи порядка попросили предъявить документы. Члены команды отдали фальшивые паспорта, которые сами считали неубедительными. Полицейские изучили бумаги, но на борт не поднялись. Затем они вернули паспорта владельцам и удалились.

«Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными ещё при получении. <...> Полицейские изучили румынские и болгарские документы. <...> Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения», — пишет Панчевски.

Позже этот эпизод вызвал вопросы у немецких следователей и прессы. Осталось неясным, повлияли ли на польскую полицию украинские спецслужбы. Также неизвестно, стала Польша соучастником теракта или просто проявила халатность.

В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

Ранее сообщалось, что при подготовке взрывов на «Северных потоках» диверсанты допустили серьёзные просчёты. Взрывчатку размещали в зоне соединений трубных секций. Однако один из цилиндров со взрывчаткой сорвался при погружении и ушёл на дно. Из-за этого часть заряда не использовали. Кроме того, возникла ошибка при синхронизации установки мин на нитках «Северного потока — 2». Таймеры не согласовали, поэтому разница во времени между взрывами могла сместить одну мину относительно другой.

