Полиция Польши едва не задержала террористов, подорвавших «Северный поток»

Польские правоохранители случайно едва не раскрыли группу, причастную к подрыву газопроводов «Северный поток». Инцидент произошёл во время захода яхты «Андромеда» в порт Колобжег. Информацию приводит журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей книге-расследовании «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».

«Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными ещё при получении. <...> Полицейские изучили румынские и болгарские документы. <...> Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения», — пишет Панчевски.

Позже этот эпизод вызвал вопросы у немецких следователей и прессы. Осталось неясным, повлияли ли на польскую полицию украинские спецслужбы. Также неизвестно, стала Польша соучастником теракта или просто проявила халатность.

Ранее сообщалось, что при подготовке взрывов на «Северных потоках» диверсанты допустили серьёзные просчёты. Взрывчатку размещали в зоне соединений трубных секций. Однако один из цилиндров со взрывчаткой сорвался при погружении и ушёл на дно. Из-за этого часть заряда не использовали. Кроме того, возникла ошибка при синхронизации установки мин на нитках «Северного потока — 2». Таймеры не согласовали, поэтому разница во времени между взрывами могла сместить одну мину относительно другой.