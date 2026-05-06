При подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» были допущены просчёты, что негативно сказалось на эффекте взрывов. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей книге «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».

Автор описывает ход событий вокруг атак на подводную инфраструктуру и их последствия. По его словам, выводы основаны на интервью с участниками операции, следователями и представителями спецслужб.

Согласно изложенной версии, взрывные устройства размещались в зоне соединений трубных секций. Однако в ходе подготовки произошёл инцидент: один из цилиндров со взрывчаткой сорвался при погружении и ушёл на дно моря, из-за чего часть заряда не была использована.

Также отмечается ошибка при синхронизации установки зарядов на нитках «Северного потока — 2», которые пролегают параллельно на небольшом расстоянии. Мины закрепили на одном уровне, но таймеры не были согласованы. В результате разница во времени могла привести к тому, что взрыв одной из мин мог поменять положение другой, снижая точность поражения.

Ранее Life.ru сообщал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский мог быть осведомлён о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и согласовать проведение операции. Решение о проведении операции заранее одобрило высшее военное руководство Украины. Координацию между военными и политическим блоком, как утверждается, осуществлял тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.