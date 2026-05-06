День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 04:46

WSJ: Диверсанты допустили просчёты при подрыве «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

При подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» были допущены просчёты, что негативно сказалось на эффекте взрывов. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей книге «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу».

Автор описывает ход событий вокруг атак на подводную инфраструктуру и их последствия. По его словам, выводы основаны на интервью с участниками операции, следователями и представителями спецслужб.

Согласно изложенной версии, взрывные устройства размещались в зоне соединений трубных секций. Однако в ходе подготовки произошёл инцидент: один из цилиндров со взрывчаткой сорвался при погружении и ушёл на дно моря, из-за чего часть заряда не была использована.

Также отмечается ошибка при синхронизации установки зарядов на нитках «Северного потока — 2», которые пролегают параллельно на небольшом расстоянии. Мины закрепили на одном уровне, но таймеры не были согласованы. В результате разница во времени могла привести к тому, что взрыв одной из мин мог поменять положение другой, снижая точность поражения.

Германия отдаст Украине ТЭС из инфраструктуры «Северного потока»
Германия отдаст Украине ТЭС из инфраструктуры «Северного потока»

Ранее Life.ru сообщал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский мог быть осведомлён о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и согласовать проведение операции. Решение о проведении операции заранее одобрило высшее военное руководство Украины. Координацию между военными и политическим блоком, как утверждается, осуществлял тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar