Германия отдаст Украине ТЭС из инфраструктуры «Северного потока»
Германия передаст Украине газовую ТЭС, обслуживавшую «Северный поток», сообщает Deutsche Welle*. Оборудование будет предоставлено на условиях самовывоза. Инициатором выступила немецкая компания Sefe, ранее связанная с «Газпромом».
Ещё в феврале Украина получила согласие на получение списанного оборудования с шести европейских ТЭС. Ранее ЕС уже передал Украине одну теплоэлектростанцию из Литвы.
Ранее в Высоком суде Англии и Уэльса стартовали слушания по делу о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2». Разбирательство касается страховых выплат на сотни миллионов евро. Ожидается, что разбирательство займёт около пяти недель. При этом суд не будет устанавливать, кто стоял за подрывами газопроводов. Основной вопрос — распространяется ли страховое покрытие на произошедшее.
* Включено в реестр СМИ-иноагентов.