5 мая, 10:28

Германия отдаст Украине ТЭС из инфраструктуры «Северного потока»

Германия передаст Украине газовую ТЭС, обслуживавшую «Северный поток», сообщает Deutsche Welle*. Оборудование будет предоставлено на условиях самовывоза. Инициатором выступила немецкая компания Sefe, ранее связанная с «Газпромом».

Ещё в феврале Украина получила согласие на получение списанного оборудования с шести европейских ТЭС. Ранее ЕС уже передал Украине одну теплоэлектростанцию из Литвы.

В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

Ранее в Высоком суде Англии и Уэльса стартовали слушания по делу о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2». Разбирательство касается страховых выплат на сотни миллионов евро. Ожидается, что разбирательство займёт около пяти недель. При этом суд не будет устанавливать, кто стоял за подрывами газопроводов. Основной вопрос — распространяется ли страховое покрытие на произошедшее.

* Включено в реестр СМИ-иноагентов.

Наталья Демьянова
