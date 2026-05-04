Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 22:37

В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

WSJ: Зеленский согласовал подготовку теракта на «Северных потоках»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог быть осведомлён о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и согласовать проведение операции. Об этом пишет корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски в книге «Заговор против «Северного потока» (NordStream Conspiracy), посвящённой расследованию подрыва.

По данным автора, решение о проведении операции заранее одобрило высшее военное руководство Украины. Координацию между военными и политическим блоком, как утверждается, осуществлял тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Самый смелый водолаз»: Модель в стиле «ню» Фрейю обвинили в подрыве «Северных потоков»
«Самый смелый водолаз»: Модель в стиле «ню» Фрейю обвинили в подрыве «Северных потоков»

После взрывов украинские официальные лица публично отрицали причастность к произошедшему и возлагали ответственность на Россию. США также отвергали своё участие в диверсии.

«Они утаили это»: Репортёр WSJ раскрыл, почему Дания замяла дело о взрывах «Северных потоков»
«Они утаили это»: Репортёр WSJ раскрыл, почему Дания замяла дело о взрывах «Северных потоков»

Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поставляющие газ в Европу, были повреждены в результате взрывов. Германия, Дания и Швеция не исключили версию целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, отметив невозможность спрогнозировать сроки ремонта. В России было возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Москва неоднократно безуспешно запрашивала данные о ходе расследования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar