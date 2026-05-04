В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»
WSJ: Зеленский согласовал подготовку теракта на «Северных потоках»
Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог быть осведомлён о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и согласовать проведение операции. Об этом пишет корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски в книге «Заговор против «Северного потока» (NordStream Conspiracy), посвящённой расследованию подрыва.
По данным автора, решение о проведении операции заранее одобрило высшее военное руководство Украины. Координацию между военными и политическим блоком, как утверждается, осуществлял тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
После взрывов украинские официальные лица публично отрицали причастность к произошедшему и возлагали ответственность на Россию. США также отвергали своё участие в диверсии.
Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поставляющие газ в Европу, были повреждены в результате взрывов. Германия, Дания и Швеция не исключили версию целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, отметив невозможность спрогнозировать сроки ремонта. В России было возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Москва неоднократно безуспешно запрашивала данные о ходе расследования.
