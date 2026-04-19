«Самый смелый водолаз»: Модель в стиле «ню» Фрейю обвинили в подрыве «Северных потоков»

Одним из водолазов, которые участвовали в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году, могла быть женщина с сомнительным прошлым модели эротических фотосессий. Таким мнением поделился репортёр The Wall Street Journal Боян Панчевски в подкасте шеф-редактора Bild Пауля Ронцхаймера.

Журналист заявил, что лично беседовал с участниками авантюры. Террористический акт якобы готовился элитным подразделением Украины. Для закладки бомбы привлекались гражданские водолазы, среди них была и скандальная модель. Её имя репортёр не стал раскрывать, но сказал, что в узких кругах она известна под псевдонимом Фрейя. Женщину называют «самым смелым водолазом» за готвность к риску.

По данным Панчевски, Фрейя в молодости вела разгульный ночной образ жизни. Она также позировала для эротических изданий. На одной из обложек женщина красуется в капитанском плаще на голое тело. Её знают и как профессинальную спортсменку по дайвингу. Фрейя якобы способна легко погружаться на глубину более 100 метров, что вызвало интерес у спецслужб Украины. Женщина легко согласилась стать участницей теракта.

По словам журналиста, сейчас она обучает военнослужащих ВСУ тактическому дайвингу и имеет статус офицера. Панчевски добавил, что Владимир Зеленский прекрасно знал о готовящейся атаке на газопровод и дал своё согласие на реализацию идеи.

Также Боян Панчевски уже сообщал, что план подрыва «Северных потоков» уничтожили для сокрытия следов. Речь идёт о документах, связанных с диверсией на газопроводах. Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали версию целенаправленной диверсии. Российская сторона возбудила дело о международном терроризме.