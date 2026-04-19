План подрыва «Северных потоков» уничтожили для сокрытия следов. Речь идёт о документах, связанных с диверсией на газопроводах. Об этом сообщил журналист Боян Панчевски в книге-расследовании.

По его данным, существовал двухстраничный документ, который одобрил бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Автор утверждает, что все бумаги, связанные с операцией, уничтожили, а распоряжения передавали устно.

Панчевски отметил, что организаторы стремились исключить возможность установления цепочки командования. Он указал, что после этого не осталось документов, которые могли бы подтвердить причастность. Журналист также утверждает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский знал о плане и дал на него согласие. В книге говорится, что информация основана на беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали версию целенаправленной диверсии. Российская сторона возбудила дело о международном терроризме.

Ранее в Германии прозвучали призывы прекратить поддержку Украины после публикации книги о подрывах «Северных потоков». С такими заявлениями выступили политики Алиса Вайдель и Сара Вагенкнехт. Они ссылались на выводы журналиста Бояна Панчевски, который описал обстоятельства диверсии и её последствия. По их словам, информация о возможном одобрении операции украинским руководством вызывает вопросы. Политики также указали, что на этом фоне продолжение финансовой и военной помощи Киеву требует пересмотра.