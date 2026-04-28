«Они утаили это»: Репортёр WSJ раскрыл, почему Дания замяла дело о взрывах «Северных потоков»
Власти Дании знали правду о причастности Киева к диверсии на «Северных потоках», но скрыли её. Об этом заявил журналист американского издания Wall Street Journal Боян Панчевски. Он обвинил Копенгаген в утаивании улик, чтобы избежать геополитического кризиса.
Ранее в книге-расследовании Панчевски «Заговор против «Северного потока» (NordStream Conspiracy) уже сообщалось, что Владимир Зеленский не просто знал о готовящемся теракте, а лично одобрил его устно.
«Наступила полная тишина… В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили», — пояснил автор в интервью датской газете Berlingske. По его словам, европейские следователи не хотели развязывать крупный международный скандал.
По словам журналиста, украинский след стал очевиден почти сразу после взрывов 26 сентября 2022 года. Именно этим, считает Панчевски, объясняется внезапное закрытие расследований в Дании и Швеции без публичного оглашения результатов.
Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрывы сразу на двух российских магистральных газопроводах, поставляющих топливо в Европу, — «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Власти Германии, Дании и Швеции допустили возможность преднамеренной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG назвала разрушения беспрецедентными и заявила, что оценить сроки восстановления трубопроводов невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно направляла запросы о ходе расследования инцидента, однако ответов так и не получила.