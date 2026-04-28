Власти Дании знали правду о причастности Киева к диверсии на «Северных потоках», но скрыли её. Об этом заявил журналист американского издания Wall Street Journal Боян Панчевски. Он обвинил Копенгаген в утаивании улик, чтобы избежать геополитического кризиса.

Ранее в книге-расследовании Панчевски «Заговор против «Северного потока» (NordStream Conspiracy) уже сообщалось, что Владимир Зеленский не просто знал о готовящемся теракте, а лично одобрил его устно.

«Наступила полная тишина… В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили», — пояснил автор в интервью датской газете Berlingske. По его словам, европейские следователи не хотели развязывать крупный международный скандал.

По словам журналиста, украинский след стал очевиден почти сразу после взрывов 26 сентября 2022 года. Именно этим, считает Панчевски, объясняется внезапное закрытие расследований в Дании и Швеции без публичного оглашения результатов.