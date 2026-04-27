Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Подводное порно»: Подрывники «Северных потоков» прикрылись древним ремеслом водолазки

Bild: Украинская порномодель входила в команду подрывников «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wonderful Nature

При подготовке диверсии на «Северном потоке» использовалось необычное прикрытие, связанное с прошлой деятельностью одной из участниц — бывшей порноактрисы с псевдонимом Фрейя. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«При полицейской проверке они должны были сказать, что снимают порно с подводной тематикой», — сказано в публикации.

Эта информация приводится в рамках журналистских расследований и основана на данных анонимных собеседников. При этом Фрейя оказалась довольно разносторонним человеком, ведь она не только эротическая модель, но и профессиональный дайвер.

В Германии призвали прекратить поддержку Украины из-за «Северных потоков»

Ранее Life.ru рассказывал, что одним из водолазов, подорвавших газопроводы «Северный поток» в 2022 году, была бывшая украинская модель жанра «ню». В молодости она развлекалась на всю катушку, любила гулять и участвовать в эротических фотосессиях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
