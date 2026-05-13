Соединённые Штаты планируют восстановить взорванные «Северные потоки» и выкупить их за бесценок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Мнение министра прозвучало в интервью телеканалу RT India.

Он раскрыл предполагаемую схему сделки. «Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», — заметил Лавров.

По его словам, в случае успеха заокеанские партнёры заставят немцев согласиться на новые условия. Берлину придётся «вернуть себе своё национальное достоинство» и принять предложение пользоваться восстановленной инфраструктурой.

Однако цена на голубое топливо перестанет быть предметом двусторонних договоренностей. Тарифы станут диктоваться теми, кто приобретет «трубу» у европейцев.

Лавров подчеркнул, что в результате контроль над поставками перейдёт к Вашингтону. Это лишит Германию и других игроков прежней самостоятельности в газовом вопросе.

Напомним, 26 сентября 2022 года произошла диверсия на магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате атаки из четырёх ниток газотранспортной системы работоспособной осталась лишь одна ветка второй линии. Газопровод «Северный поток» длиной 1224 км, идущий по дну Балтики от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда, рассчитан на прокачку 55 млрд кубометров в год. Строительство «Северного потока — 2» с аналогичной мощностью завершили 10 сентября 2021 года, однако запустить его так и не успели. Генпрокуратура РФ инициировала расследование по факту акта международного терроризма.

В Москве не раз подчёркивали, что участвующие в расследовании страны чинят препятствия. Мария Захарова сообщала, что РФ намерена обратиться в Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария не обеспечат честного и прозрачного разбирательства по подрывам «Северных потоков».