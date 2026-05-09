9 мая, 19:44

Лавров напомнил, что Путин принял предложение Трампа на Аляске

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа во время встречи на Аляске. Дальнейший ход переговоров зависит от позиции другой стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр ответил на вопрос о перспективах диалога с Киевом без участия США.

«На Аляске в августе прошлого года президент Путин принял предложение президента Трампа. На этом я поставлю точку, потому что всё остальное зависит от другой стороны», — сказал министр журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил отказ Вашингтона от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам американского чиновника, процесс пока не принёс ощутимых результатов. Одновременно Путин принял инициативу коллеги Дональда Трампа о трёхдневной паузе в боевых действиях. Режим прекращения огня действует с 9 по 11 мая. Стороны также договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

