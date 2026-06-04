Песков: Путин не планирует контактов с делегацией США на ПМЭФ
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин не планирует контактов с делегацией США, приехавшей на Петербургский международный экономический форум. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется. Они не совсем, так сказать, наш профиль», — сказал представитель Кремля.
Напомним, представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2026. Он стал первым за последние несколько лет официальным представителем Соединённых Штатов на форуме. Журналисты заметили его в аэропорту Пулково вместе с сотрудниками американского посольства в России. Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон могут заново «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он отметил, что искусство и гуманитарные связи способны стать основой для более конструктивного диалога между странами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.