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4 июня, 14:20

Песков: Путин не планирует контактов с делегацией США на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с делегацией США, приехавшей на Петербургский международный экономический форум. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется. Они не совсем, так сказать, наш профиль», — сказал представитель Кремля.

Представитель США на ПМЭФ признался в давней любви к России
Представитель США на ПМЭФ признался в давней любви к России

Напомним, представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2026. Он стал первым за последние несколько лет официальным представителем Соединённых Штатов на форуме. Журналисты заметили его в аэропорту Пулково вместе с сотрудниками американского посольства в России. Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон могут заново «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он отметил, что искусство и гуманитарные связи способны стать основой для более конструктивного диалога между странами.

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Полина Никифорова
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