Песков: Путин не планирует контактов с делегацией США на ПМЭФ

«Нет, не планируется. Они не совсем, так сказать, наш профиль», — сказал представитель Кремля.

Напомним, представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2026. Он стал первым за последние несколько лет официальным представителем Соединённых Штатов на форуме. Журналисты заметили его в аэропорту Пулково вместе с сотрудниками американского посольства в России. Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон могут заново «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он отметил, что искусство и гуманитарные связи способны стать основой для более конструктивного диалога между странами.