23 мая, 10:35

Американский чиновник назвал культуру путём восстановления отношений с Россией

Кук: Россия и США могут «заново открыть дружбу» через балет, музеи и литературу

Обложка © ТАСС / AP / Michael Warren

США и Россия должны восстанавливать двусторонние отношения через культурное взаимодействие. Такое мнение выразил глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Он подчеркнул, что искусство и гуманитарная сфера могут стать основой для улучшения диалога между странами.

«Балет, изящные искусства, музеи, литература — что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?» цитирует Кука РИА «Новости».

Политик также сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. По его словам, подобные площадки могут способствовать укреплению международных контактов даже в условиях политической напряжённости.

Напомним, что Кук станет первым официальным представителем США на ПМЭФ впервые за несколько лет. Его участие подтверждено как оргкомитетом форума, так и Госдепартаментом США. По его словам, он намерен лично присутствовать на ключевом заседании форума.

Полина Никифорова
