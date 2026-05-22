Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 02:58

Официальный представитель США впервые за несколько лет посетит ПМЭФ

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Петербургский международный экономический форум в этом году примет необычного гостя. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что приедет на ПМЭФ-2026 и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

«Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашён на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нём присутствовать», – сказал Кук РИА «Новости».

Он уточнил, что станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет. ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Кук — основатель и президент Национального фонда памятников США, а также специалист по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России. Американец выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

Милорад Додик приедет на ПМЭФ-2026
Милорад Додик приедет на ПМЭФ-2026

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг слухи о замедлении диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, интенсивность контактов на разных уровнях не даёт оснований для подобных выводов. Дипломат также подчеркнул, что нормализация международной обстановки невозможна без полноценного взаимодействия РФ и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ПМЭФ
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar