Официальный представитель США впервые за несколько лет посетит ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в этом году примет необычного гостя. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что приедет на ПМЭФ-2026 и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

«Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашён на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нём присутствовать», – сказал Кук РИА «Новости».

Он уточнил, что станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет. ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Кук — основатель и президент Национального фонда памятников США, а также специалист по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России. Американец выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг слухи о замедлении диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, интенсивность контактов на разных уровнях не даёт оснований для подобных выводов. Дипломат также подчеркнул, что нормализация международной обстановки невозможна без полноценного взаимодействия РФ и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов.