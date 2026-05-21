Милорад Додик приедет на ПМЭФ-2026
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик подтвердил своё участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил советник политика Перо Симич.
«Господин Додик определённо приедет на форум в Санкт-Петербурге», — сказал Симич РИА «Новости».
Экс-президент Республики Сербской практически ежегодно посещает ПМЭФ и участвует в его мероприятиях. Петербургский международный экономический форум в этом году состоится с 3 по 6 июня. В МИД РФ сообщили, что представители западного сегмента бизнеса тоже поедут на ПМЭФ, хоть и предпочитают это не афишировать. По словам представителей ведомства, такие заявки на участие уже приходят. Кстати, в этом году там пройдут сессии о бизнесе и культуре России и США.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.