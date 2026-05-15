15 мая, 10:40

Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной. Об этом глава государства сказал в пятницу на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, ПМЭФ пройдёт уже скоро, в начале июня. Он отметил, что программа форума традиционно будет насыщена конкретными вопросами.

Россия и США за одним столом: На ПМЭФ-2026 обсудят бизнес и культурный диалог

«Уже скоро, в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики», — сказал президент.

Путин также предложил обсудить основные темы, которые планируется поднять на форуме.

«Предлагаю сегодня обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме», — добавил он.

ПМЭФ-2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Форум традиционно станет одной из главных площадок для обсуждения экономики, инвестиций, промышленности, технологий и международного сотрудничества. В деловой программе заявлены сессии по мировой экономике, новым моделям роста, технологическому развитию, рынку труда, инфраструктуре и поддержке бизнеса. Для властей это ещё и возможность сверить экономическую повестку с компаниями и регионами перед второй половиной года

Марина Фещенко
