Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ

«Уже скоро, в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики», — сказал президент.

«Предлагаю сегодня обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме», — добавил он.

ПМЭФ-2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Форум традиционно станет одной из главных площадок для обсуждения экономики, инвестиций, промышленности, технологий и международного сотрудничества. В деловой программе заявлены сессии по мировой экономике, новым моделям роста, технологическому развитию, рынку труда, инфраструктуре и поддержке бизнеса. Для властей это ещё и возможность сверить экономическую повестку с компаниями и регионами перед второй половиной года