Россия и США за одним столом: На ПМЭФ-2026 обсудят бизнес и культурный диалог

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года запланированы две отдельные сессии, посвящённые взаимодействию России и США в сфере бизнеса и культуры. Инициатором выступает Американская торговая палата в России. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресса.

«Мы знаем, что деловое сообщество практически никогда не отказывалось от взаимодействия и прагматичного диалога. Видим это и сегодня. Многие компании искали и находили возможности не уходить из России. Те, кто ушел, теперь энергично ищут способы вернуться. Знаем и то, что многим европейским компаниям их правительства и банки создавали проблемы только за то, что они не уходят из России. Такое положение дел - один из главных аргументов, почему правильно продолжать и развивать отношения с честным бизнесом, в том числе и западным», – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках форума пройдут две тематические площадки — «Бизнес-диалог Россия–США» и «Россия–США: диалог культур». Обе сессии сосредоточатся на деловом сотрудничестве и гуманитарных связях. Организаторы подчёркивают, что обсуждения будут проходить с акцентом на практические вопросы и обмен опытом в текущей международной ситуации.

«Росконгресс и ПМЭФ всегда поддерживали такой подход, неизменно обеспечивая необходимые условия для сотрудничества с учетом взаимных интересов. Подтверждение этому –дискуссии и диалоги в основной программе форума с участием представителей большинства стран мира. Так, в частности, в этот раз в программе сразу две российско-американские сессии, в фокусе: бизнес и культура», — добавил он.

Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи подчеркнул, что бизнесу важно сохранять рабочие каналы общения и возможность открытого диалога с российскими партнёрами. Он добавил, что площадки вроде ПМЭФ позволяют обсуждать прикладные вопросы, поддерживать профессиональные контакты и обмениваться опытом, несмотря на сложные внешние условия.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня 2026 года и традиционно позиционируется как площадка для выработки решений между государством, бизнесом и зарубежными участниками.

Ранее Московский инновационный кластер совместно с Фондом Росконгресс объявил о старте приёма заявок на программу «Марафон инноваций». Проект нацелен на поиск технологических решений, которые могут быть внедрены в работу крупных компаний и экономику в целом. Финалисты отбора получат право выступить на демо-дне в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.