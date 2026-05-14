Тайны «Битвы при Ангиари» Леонардо да Винчи раскроют на выставке ПМЭФ

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» будет представлен уникальный выставочный проект, посвящённый одному из самых знаменитых произведений Леонардо да Винчи – «Битве при Ангиари». Инициатором стал Музей христианской культуры – один из значимых духовно-просветительских центров Северной столицы – при участии Государственного Эрмитажа.

В основе выставки – исследование, посвящённое утраченной настенной росписи Леонардо да Винчи, созданной в начале XVI века в Палаццо Веккьо во Флоренции. «Битва при Ангиари» считается одной из самых новаторских работ мастера, не сохранившейся до наших дней из-за использования экспериментальной техники. При создании экспозиции использованы технологии искусственного интеллекта.

Центральный экспонат выставки – доска, на которой Леонардо отрабатывал композиционные и колористические решения для создания будущего шедевра, – уникальное произведение, хранящее характерные для творчества мастера тайны. В 2024 году картина экспонировалась в Государственном Эрмитаже в рамках выставки «Новые загадки картин Леонардо да Винчи», результаты исследования опубликованы в одноимённом издании. Выставке предшествовала многолетняя совместная исследовательская работа.

Картина существенно отличается от наиболее известной копии – «Тавола Дориа» (галерея Уффици). При анализе произведения из Музея христианской культуры с использованием рентгеновских лучей был обнаружен позднее закрашенный портрет. Исследование в инфракрасном спектре выявило подготовительные рисунки фигур, выполненные углём с последующей доработкой чернилами левой рукой, что особенно примечательно, поскольку Леонардо был левшой.

«Сегодняшние новые возможности исследования, в том числе технические, породили волну новых открытий участия Леонардо в тех или иных произведениях. «Битва при Ангиари» — одно из самых знаменитых произведений Леонардо, утраченное в результате смелых художественных экспериментов. По мнению исследователей, в данном случае речь идёт о доске, на которой мастер экспериментировал с композицией и рисунком», — сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума предусмотрена эксклюзивная экскурсионная программа, которая позволит в особом формате познакомиться с экспонатами и научными открытиями, связанными с «Битвой при Ангиари». Место проведения: Музей христианской культуры, Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 5.

Напомним, XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдёт с 3 по 6 июня 2026 года. Центральной темой мероприятия станет «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. На этот раз форум предполагает две отдельные сессии, посвящённые взаимодействию России и США в сфере бизнеса и культуры. Инициатором выступила Американская торговая палата в России.