Почему да Винчи называют гением вне времени: 7 фактов о Леонардо, который жил 500 лет назад

15 апреля 1452 года в крошечной итальянской деревушке родился мальчик, которому суждено было стать символом человеческого гения на все времена. Сегодня, спустя 574 года, мы отмечаем день рождения Леонардо да Винчи и всё так же стоим в очередях, чтобы разглядеть Мону Лизу через пуленепробиваемое стекло в Лувре. Парадокс в том, что большинство его изобретений так и остались на бумаге, многие картины утрачены или не завершены, а зашифрованные записи расшифрованы лишь на шестую часть. Так почему же человек, который при жизни фигурировал в миланском суде как музыкант, превратился в символ гениальности для всех поколений?

Незаконнорождённый мальчик из глухой деревни, перевернувший мир искусства

Изобретения Леонардо да Винчи, которые опередили эпоху на пятьсот лет. Фото © «Шедеврум»

Леонардо родился 15 апреля 1452 года в деревушке Анкиано близ крошечного городка Винчи. Он был незаконным сыном нотариуса и крестьянки, но именно это освободило его от необходимости следовать отцовской профессии. В мастерской флорентийского художника Верроккьо случилось невероятное: одна из совместных работ показала такое превосходство ученика, что учитель, по преданию, навсегда забросил кисть!

Человек, который не умел заканчивать то, что начинал

Леонардо известен как величайший художник, но его наследие на удивление скромное. Он работал медленно и постоянно отвлекался на другие задачи, бросая произведения незавершёнными. Мона Лиза тоже осталась недописанной! Он начал её в 1503 году и не расставался до смерти. Почему великий мастер держал при себе заказанный портрет жены торговца, вместо того чтобы получить гонорар? Эта одержимость совершенством сделала картину бессмертной.

Изобретатель, опередивший время на пятьсот лет

От робота до парашюта: невероятные изобретения Леонардо да Винчи. Фото © Репродукция ТАСС

В 1495 году Леонардо придумал механического человека — робота в рыцарских доспехах. Реальное устройство появилось только в 1738-м! Он нарисовал чертежи парашюта, и в 2008 году испытатель Оливье Тепп действительно прыгнул с ним с высоты 650 метров. Леонардо создал проекты танка, велосипеда, акваланга, дельтаплана и автомобиля. Большинство невозможно было воплотить в его эпоху, но человек мыслил категориями, которые человечество освоило лишь в XX веке!

Учёный, который открыл то, что врачи поняли только сейчас

Леонардо тайно препарировал трупы в морге, изучая анатомию. В его дневниках сохранились рисунки сердца с сетью мышечных волокон — трабекулами. Пятьсот лет эти структуры оставались загадкой! Только сейчас учёные выяснили, что они критически важны для работы сердца. Он изобрёл живописный приём сфумато — технику размытых контуров и мягких переходов света, которая вывела искусство на новый уровень. Реальность стала ближе и загадочнее одновременно.

Гений, который шифровал свои записи и смеялся над потомками

Гений эпохи Возрождения: как Леонардо да Винчи изменил мир искусства. Фото © Wikipedia / Leonardo da Vinci

Леонардо был амбидекстром — владел обеими руками одинаково. Он шифровал чертежи, писал справа налево зеркально и использовал понятные только ему сокращения. В левом зрачке Моны Лизы исследователи нашли инициалы LV, на мосту позади — число 72. Увидеть это можно только с увеличением! А загадочная улыбка Джоконды стала штампом лишь в 1855 году. Сегодня врачи спорят, что это: мышечная слабость от гипотиреоза или просто отсутствие передних зубов?

Легенда, которая стала знаменитой после кражи

В 1911 году реставратор Лувра Винченцо Перуджа спокойно снял Мону Лизу со стены, завернул в ткань и вынес из музея у всех на виду. Два года её местонахождение было загадкой! В 1913-м вор запросил у итальянского правительства сущие гроши за возврат. Люди заподозрили, что это уловка для повышения интереса. Нелепая кража принесла полотну невероятную известность: до XX века она была достоянием ценителей, а после — стала объектом поп-культуры!

Гений, который пытался объединить несовместимое

Почему Леонардо да Винчи остаётся самым загадочным гением в истории. Фото © Wikipedia / Attributed to Francesco Melzi

Главная особенность творчества Леонардо — попытка совместить науку и искусство, которые в его эпоху уже стали несовместимыми. Его имя знает каждый, но творчество ясно немногим. Леонардо — самый трудный из мировых гениев, у него огромный разрыв между гениальностью и доступностью. Именно эта недоступность, эта загадочность сделали да Винчи вечным. Мы до сих пор расшифровываем записи, разгадываем тайны картин и восхищаемся изобретениями, которые он даже не пытался воплотить.

Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года в замке Кло-Люсе во Франции в окружении учеников и шедевров. Единственным его изобретением, получившим признание при жизни, был колесцовый замок для пистолета. Всё остальное — танки, роботы, парашюты, открытия в анатомии — человечество оценило лишь спустя века.